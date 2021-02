Os onzes de Sp. Braga e FC Porto para o jogo desta noite

Poucos dias depois do jogo da Liga NOS, que acabou num empate a dois golos, Sp. Braga e FC Porto voltam a encontrar-se no Minho, agora num duelo da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, no qual Sérgio Conceição aposta no seguinte onze.





: Diogo Costa; Manafá, Mbemba, Pepe e Sarr; Uribe, Sérgio Oliveira, Fábio Vieira e Luis Díaz; Taremi e Marega: Marchesín, Loum, Grujic, João Mário, Felipe Anderson, Toni Martínez e Evanilson: Matheus; Esgaio, Tormena, David Carmo e Sequeira; Al Musrati, Fransérgio, Galeno, Piazon, Ricardo Horta e Sporar: Tiago Sá, Rolando, João Novais, Abel Ruiz, Nico Gaitán, André Horta e Borja.