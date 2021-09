Vilafranquense segue na Taça de Portugal ao vencer o Imortal por 2-0

O Vilafranquense segue para a terceira eliminatória da Taça de Portugal depois de confirmar o seu favoritismo ao vencer este sábado o Imortal por 2-0, em Albufeira.

No Estádio Municipal de Albufeira, no Algarve, a primeira grande oportunidade para a equipa de Vila Franca de Xira surgiu ao minuto dois, com André Dias a rematar forte e a obrigar Nélio Pereira a aplicar-se.

A resposta do Imortal, do Campeonato de Portugal, surgiu por Tidjane Balde, aos 17', com uma remate de cabeça que passou com perigo por cima da barra.

Num jogo que se foi disputando muito na zona central do terreno e com poucas ocasiões de perigo, registo ainda para a tentativa de Wellington Aquino, que, de cabeça, procurou surpreender o guardião do Vilafranquense (29'), na sequência da marcação de uma pontapé de canto, e para a de André Dias (44'), a cabecear por cima depois de um remate de Manaour Belkheir.

A segunda parte iniciou-se com o golo dos visitantes, aos 50 minutos: Bruno Sousa cruzou, o guarda-redes Nélio Pereira tentou tirar a bola, mas Manaour Belkheir colocou-a no fundo da baliza do Imortal.

A partida entrou numa fase de várias substituições e faltas com direito a cartões amarelos, o que reduziu em muito o ritmo e a qualidade do jogo.

Nos minutos finais, o Imortal cresceu de rendimento e dispôs de mais algumas ocasiões para tentar igualar a partida e, ao minuto 80, Mário Duarte cabeceou com perigo após a marcação um de livre, com a bola a passar por cima da baliza de Adriano Facchini.

Quase a fechar o jogo, o Imortal pediu a marcação de uma grande penalidade, mas acabou por ser a equipa da II Liga a ter direito a um pontapé da marca dos 11 metros, com Nené a fazer o 2-0 já nos minutos finais(90'+7, carimbando a passagem para terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Jogo no Estádio Municipal de Albufeira, em Albufeira.

Imortal - Vilafranquense, 0-2

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Manaour Belkheir, 50 minutos.

0-2, Néne, 90'+7 (grande penalidade).

Equipas:

- Imortal: Nélio Pereira, Pedro Rodrigues, Ailton Tavares (Sandro Cabral,59'), Mateus Vieira, Tidjane Balde, Wellington Aquino, Mário Duarte, Rodrigo Macedo, Williams Fadini (Ricardo Ramos,75'), Emanuel Costa e Bruno Torres.

(Suplentes: Hans Freitas, Úmaro Balde, Luís Almeida, Ricardo Ramos, Luis Romão, Sandro Cabral, Alexandre Portela).

Treinador: Ricardo Moreira.

- Vilafranquense: Adriano Facchini, Bruno Sousa, Ença Fati(Umaro Balde,11'), Bernardo Martins (Nenê,46'), Marcos Valente, Jules Mendy, Manaour Belkheir, Eric Veiga (Edu Machado, 53'), Jaquité, André Dias (Evandro Brandão, 66') e Idrissa Dioh (Deyvison, 66').

(Suplentes: Luis Ribeiro, Deyvison, Gabriel Pereira, Umaro Balde, Nenê, Edu Machado e Evandro Brandão).

Treinador: Filipe Gouveia.



Árbitro: José Gorjão (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mannaour Belkheir (15'), Idrissa Dioh (21'), Mateus Vieira (46'), Ailton Tavares (55), Sandro Cabral (67'), Jaquité (69'), Rodrigo Macedo (73'), Adriano Facchini (76'), Umaro Balde (90'+2), e Ricardo Ramos (90'+6).

Assistência: 500 espetadores.