Abnegação do São Roque não serviu para travar a superioridade do Farense

O Farense, da Liga Sabseg, bateu este sábado o São Roque, do regional dos Açores, por 3-0, em jogo da Taça de Portugal de futebol, em que a equipa de Faro foi sempre superior, apesar da abnegação dos insulares.

O regresso da festa da Taça aos Açores foi encarado como grande expectativa por parte da população da freguesia de São Roque, que encheu o estádio para a receção ao Farense.

No arranque do encontro, a equipa da casa esforçou-se por atenuar a diferença de nível entre as duas equipas. O Farense dominou sempre a posse de bola, mas teve dificuldades em superar a equipa aguerrida do São Roque, habituada a jogar no seu sintético.

Contudo, com individualidades de maior nível, o Farense conseguiu chegar o golo aos 16 minutos. Após uma assistência de Pedro Henrique, Bruno Paz finalizou para o fundo das redes, aproveitando o espaço concedido pela defesa da casa.

Em vantagem, a superioridade do Farense ficou mais visível: a equipa de Faro dominou o encontro, perante um São Roque que continuou a ter como prioridade tapar os caminhos da sua baliza.

Ainda assim, o Farense só conseguiu ameaçar as redes contrárias através de remates de meia distância.

No retomar do segundo tempo, o Farense chegou ao golo. Aos 50 minutos, Pedro Henrique aproveitou o espaço na defesa do São Roque para bater Guga pela segunda vez.

Com o passar dos minutos, a equipa da casa, que teve sempre a abnegação como principal arma, acusou o cansaço e começou a facilitar na organização defensiva.

Na sequência disso, o Farense voltaria a ampliar a vantagem, e, aos 58 minutos, Pedro Henrique voltou a fazer o gosto ao pé.

Com o resultado praticamente fechado, o Farense dominou o jogo a seu bel-prazer e dispôs de vários lances perigosos. Caso tivesse sido mais eficaz, a equipa de Faro poderia ter construído uma vantagem mais folgada.

O melhor que a equipa da casa conseguiu em todo o jogo foi um cabeceamento de Leandro Costa, aos 75 minutos, na sequência de uma bola parada, que passou perto do poste esquerdo da baliza de Ricardo Velho.

Jogo no Campo de Futebol de São Roque, em Ponta Delgada.

São Roque - Farense, 0-3

Ao intervalo: 0-1

Marcadores:

0-1, Bruno Paz, 16 minutos

0-2, Pedro Henrique, 50

0-3, Pedro Henrique, 58

Equipas:

- São Roque: Guga, André Cordeiro, Leandro Costa, Luís Soares, Sandro Rodrigues (Marcinho, 89'), Besugo, Henrique Amaral, Filipe Medeiros (Alex, 46'), Lelé (João Raposo, 89'), Tercinho (Mateus Oliveir, 62') e Mania (Rodrigo Simão, 62').

(Suplentes: Axel, Marcinho, Mateus Oliveira, Alexa, João Arruda, João RaposoRodrigo Simão).

Treinador: Ricardo Afonso

-Farense: Ricardo Velho, Mayambela (Vasco Lopes, 78'), Bura, Henrique, Bruno Paz (Falvao, 85'), Loide (Amine, 68'), Lucca (Cristian Ponde, 68'), Seruca, Mica, Mancha e Pedro Henrique.

(Suplentes: Defendi, Robson, Amine, Vasco Lopes, Cristian Ponde, Falcão e Paollo)

Treinador: Fernando Pires (Fanã).

Árbitro: Rui Lima (AF Viana de Castelo)

Ação disciplinar: cartão amarelo para Filipe Medeiros (39'), Lucca (40'), Besugo (65'), Guga (83'), Rodrigo Simão (85').

Espetadores: cerca de 200 espetadores.