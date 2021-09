Varzim segue em frente na Taça de Portugal após vitória suada sobre o Oleiros

Dois golos, de Luís Silva e Lessinho, deram a vitória ao Varzim, da 2.ª Liga, sobre o Oleiros, do Campeonato de Portugal, numa partida equilibrada da segunda eliminatória da Taça de Portugal.

Depois do nulo ao intervalo, os poveiros marcaram aos 63 minutos, o Oleiros podia ter empatado, mas Ismael soube tapar o caminho da baliza e, já no tempo extra, os visitantes aumentaram a vantagem.

Vindos da primeira vitória esta época, e com quatro alterações no 'onze' inicial, os poveiros apanharam o primeiro susto logo no primeiro minuto de jogo, numa investida de Yemi, mas de imediato fizeram valer o estatuto de equipa de um escalão superior e passaram a controlar o jogo e a criar várias situações de perigo.

Com mais bola e autoritários, os alvi-negros obrigaram à intervenção de Joel Sousa aos cinco minutos e, no minuto seguinte, o guardião do Oleiros defendeu o remate de Tavinho.

Num período de grande pendor atacante, Agdon obrigou Duque a evitar o golo no limite, aos nove minutos, e, ao minuto 16, Luís Silva, sem marcação, cabeceou por cima da barra.

O Varzim não conseguiu traduzir no marcador a superioridade mostrada na primeira meia hora e a formação do quarto escalão do futebol nacional subiu de rendimento, tornou-se mais atrevida e criou dificuldades aos poveiros.

Aos 36 minutos, Batistuta rematou rente ao poste, e, no lance seguinte, viu Ismael negar-lhe o golo, ao esticar-se e fazer a bola ainda tocar na trave. Já nos descontos, Nuno Rocha cruzou para esquerda, onde Batistuta cabeceou a rasar a barra.

No reatamento, no piso sintético de Oleiros, foi a equipa da casa a estar próximo de inaugurar o marcador, mas Ismael defendeu o remate de Nhaga, a dar seguimento ao canto batido por Grando. Ao minuto 50, a formação do Pinhal Interior voltou a obrigar à intervenção de Ismael, por intermédio de Yemi.

Já mais subido no terreno, o Varzim chegou à vantagem, num lance de bola parada, aos 63 minutos. Murilo bateu o canto, Agdon desviou para o segundo poste e Luís Silva baixou-se e atirou de cabeça para o fundo das redes.

Embora o Varzim tenha refrescado o ataque, foi o Oleiros a reagir, a aumentar a pressão e tentar o empate.

Aos 80 minutos, Yemi obrigou Ismael a 'voar' para travar o remate de fora da área. Pouco depois, Gabi meteu em Nuno Rocha, mas o guarda-redes do Varzim defendeu com uma 'mancha'. Aos 86, o Oleiros criou nova ocasião flagrante, mas Yemi foi perdulário.

Já nos descontos, na sequência de um livre, Lessinho, a passe de José Ferreira, aumentou a contagem e garantiu aos nortenhos a passagem à próxima fase da Taça de Portugal frente ao Oleiros, que ficou isento na primeira eliminatória.

Jogo realizado no Estádio Municipal de Oleiros, Castelo Branco.

Oleiros-Varzim, 0-2

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Luís Silva, 63 minutos.

0-2, Lessinho, 90+4 minutos.

Equipas:

Oleiros: Joel Sousa, Anderson, Marco, Duque (Gabi, 72), Aliu Baldé (Maurício, 86), Akpey, Nuno Rocha, Grando, Yemi, Batistuta (Príncipe, 63) e Nhaga.

(Suplentes: Ayoub, Vasco, Ruca, Gabi, Maurício, Príncipe, Beni).

Treinador: Porto Gomes.

Varzim: Ismael, Luís Pinheiro, Luís Pedro, Cássio, Tiago Cerveira, Rafael Assis, Zé Tiago, Luís Silva (Bruno Tavares, 88), Tavinho (Heliardo, 52), Agdon (Lessinho, 74) e Murilo (José Ferreira, 88).

(Suplentes: Tiago Pereira, Lessinho, Heliardo, João Reis, José Ferreira, Rodrigo Rego, Bruno Tavares).

Treinador: António Barbosa.

Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo a Duque (14)e Tavinho (27).

Assistência: Cerca de 170 espectadores.