Historicamente, os números relativos aos últimos duelos entre Belenenses e Sporting para a Taça de Portugal até são equilibrados. Nos 12 jogos disputados no Estádio do Restelo, os azuis venceram cinco, perderam em quatro ocasiões, e os restantes jogos terminados empatados. Aliás, no último duelo, a equipa do Restelo venceu por 3-1, em 1988/89, e até acabou por conquistar o troféu ao derrotar o Benfica por 2-1, na final, disputada no Estádio Nacional.