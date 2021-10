Num duelo de históricos na 3.ª ronda da Taça de Portugal, o Sporting visita esta noite, a partir das 20h45, o reduto do Belenenses, numa partida na qual Rúben Amorim aposta no seguinte onze inicial. Nota para os regressos de Gonçalo Inácio e Pote, a estreia absoluta de Gonçalo Esteves e as estreias a titular de Virgínia e Ugarte.





João Virgínia; Ricardo Esgaio, Gonçalo Inácio e Feddal; Gonçalo Esteves, Ugarte, Daniel Bragança e Rúben Vinagre; Pote, Jovane e Tiago TomásSuplentes: André Paulo, Matheus Reis, Matheus Nunes, Paulinho, Pedro Porro, Nuno Santos e GoulartSiga o jogo AQUI