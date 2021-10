Sonho do Paços na Taça de Portugal passa por "dia perfeito" diante do Benfica

Marco Baixinho, capitão do Paços de Ferreira, considerou esta quinta-feora "um bocado ingrato" ter de defrontar o Benfica numa fase precoce da Taça de Portugal , considerando necessário "um dia perfeito" para seguir em frente na prova.

"O sorteio foi um bocado ingrato, mas sempre é um jogo que todos gostam de disputar. Em rigor, para quem tenta chegar à final, como nós, sabe que vai ter de jogar contra os melhores e, nesse sentido, vai ser uma final antecipada para nós", disse Marco Baixinho, em declarações à agência Lusa, reagindo ao sorteio da quarta eliminatória da Taça de Portugal, hoje realizado.

Para o central pacense, "o Benfica está claramente mais forte este ano" e vai jogar em casa, o que "aumenta ainda mais as dificuldades", sendo, por isso, necessário "um jogo perfeito" do Paços para manter o sonho da equipa na Taça de Portugal.

"Apesar de usarem um sistema diferente, o Benfica está claramente mais forte este ano, estando muito melhor defensivamente. É um plantel cheio de qualidade e os jogadores já conhecem melhor as ideias do treinador. Temos, por isso, de ter um dia perfeito, ser rigorosos e todos teremos de estar ao mais alto nível", sublinhou.

O capitão pacense é um apreciador das qualidades do marroquino Taarabt, mas destacou a boa forma do uruguaio Darwin Núñez, confessando ainda "curiosidade" pela possibilidade de defrontar o ucraniano Yaremchuk.

"O Benfica tem um plantel cheio de máquinas, com muitos internacionais de enorme qualidade. O Darwin está muito bem, mas estou curioso por defrontar o Yaremchuk: gosto muito da maneira de estar dele em campo e do que dá à equipa", referiu o defesa pacense, reservando para o antigo colega da formação e amigo André Almeida a troca de camisola no final do encontro.

Baixinho foi colega de André Almeida nas camadas jovens do Alverca e desse convívio resultou a amizade e a convicção de que será com o defesa do Benfica que irá trocar a camisola no final de uma eliminatória desigual.

"A responsabilidade e o favoritismo estão do lado do Benfica, temos poucas hipóteses, mas temos de nos agarrar às que temos e, com superação e num dia excelente, é possível passar", concluiu.

O jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, entre Benfica e Paços de Ferreira, no Estádio da Luz, deverá realizar-se no penúltimo fim de semana de novembro.