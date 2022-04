E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

FC Porto e Sporting medem forças esta noite (20h15), no Dragão, em jogo da 2.ª mão das 'meias' da Taça de Portugal. Estas são as escolhas de Sérgio Conceição e Rúben Amorim para o clássico desta noite. Nota para a titularide de Pepe e para a ausência de Slimani do banco.Marchesin; Pepê, Mbemba, Pepe e Zaidu; Grujic, Otávio, Vitinha e Fábio Vieira; Taremi e EvanilsonSuplentes: Diogo Costa, Fábio Cardoso, Francisco Conceição, Galeno, João Mário, Toni Martínez e EustaquioAdán; Neto, Coates e Gonçalo Inácio; Porro, Matheus Nunes, Ugarte e Matheus Reis; Pote, Sarabia e PaulinhoSuplentes: João Virgínia, Palhinha, Tabata, Nuno Santos, Edwards, Esgaio e Daniel BragançaSiga o jogo AQUI