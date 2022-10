João Manuel Pinto: «Não temos nada a perder, é desfrutar e tentar surpreender»

A cidade de Machico vive amanhã um momento único, com a visita do Boavista, em partida relativa à terceira eliminatória da Taça de Portugal. O clube local, milita na série B do Campeonato de Portugal, já eliminou o Alverca da taça e está a subir de forma na prova onde está a competir, tendo vencido fora de portas na última jornada, frente ao GD Resende.

João Manuel Pinto, técnico dos homens de Machico, admite que esta semana foi especial para os seus jogadores. "Houve uma preparação diferente pois houve muita ansiedade durante a semana. Não nos podemos esquecer que num espaço de dois meses saiu dos campeonatos regionais para os nacionais, estando a preparar um jogo contra o Boavista que é da primeira Liga. Há uma grande diferença entre as duas equipas, conheço muito bem o Petit, que tem feito grandes trabalhos na primeira Liga e nos clubes por onde tem passado. As suas equipas são sempre muito difíceis, muito intensas e competitivas. Não vão fugir a isso, pois estão a fazer um grande campeonato. Nós vamos preparar o jogo em termos de ansiedade pois está muito presente nos meus jogadores. Não temos nada a perder, é desfrutar e tentar aproveitar as oportunidades que possam surgir para fazer golo, tentando adiar um golo do Boavista que é uma equipa recheada de grandes jogadores", disse o líder do onze de Machico.

Depois, o treinador recordou um momento vivido quando vestia as cores do Benfica: "A Taça de Portugal é a competição Rainha do futebol português. Já conseguimos surpreender o Alverca, mas agora o Boavista é uma realidade muito diferente. Estamos num bom momento, mas sabemos a qualidade que está do lado contrário. O Petit também sabe que quando fomos colegas numa equipa muito grande e tombamos frente a uma equipa de uma divisão inferior como a nossa. Na taça tudo é possível, os jogadores querem dar tudo e mostrar a sua qualidade e tenho a certeza que vão dar tudo. Sabemos que é um momento de festa para a cidade e para as pessoas de Machico, pois vai ser um estádio com mais pessoas e receber uma equipa da primeira Liga. Vamos ser profissionais e tentar estar em grande concentração, pois se o Boavista tiver uma oportunidade, é natural que marque".

"A mensagem foi acreditar!"



O responsável máximo dos madeirenses, revelou a Record, qual foi a mensagem que passou ao seu grupo de trabalho, na preparação para o embate com os boavisteiros. "A mensagem foi acreditar! Numa competição como esta só têm de acreditar neles, que é possível vencer, embora sabendo que pela frente está uma equipa forte. Têm de confiar no seu trabalho, tendo uma grande solidariedade entre todos, pois vai ser preciso um espírito de ajuda muito grande. Para muitos dos meus jogadores, vão viver o sonho de jogar contra uma equipa da primeira Liga e quem diria que hoje estão a ver vídeos do Boavista preparando o jogo. Tenho a certeza que o Boavista também viu vídeos nossos. É um sonho para o clube, para os jogadores e muitos também trabalham antes de virem treinar. Têm aqui uma oportunidade de perceber o que é chegar ao topo", revelou o técnico de apenas 49 anos.

"Nada temos a perder"

Para João Manuel Pinto a sua equipa não terá de se sentir pressionada, pois a responsabilidade está do lado boavisteiro. "É normal que os meus jogadores tenham ansiedade e estejam nervosos. Tirei-lhes essa pressão pois nada temos a perder. É desfrutar o momento e trabalhar muito, sendo uma equipa muito solidária. É normal terem nervosismo e estarem ansiosos. Quando começar o jogo, essa ansiedade passa e vão percebendo que também pode ser possível vencer. Se o Boavista nos deixar, vamos criar-lhes algumas dificuldades. Acredito que o Boavista queira decidir cedo o jogo, pois o Petit sabe o que são estes jogos de taça", disse.

Frente a um conjunto poderoso como o Boavista, é natural que a equipa da Madeira atue de uma forma diferente. "Vamos ser uma equipa com outros processos neste jogo. Não podemos jogar de igual para igual com o Boavista. Vamos montar uma estratégia diferente, mas não vamos por o autocarro estacionado lá atrás! Vai haver momentos que possamos surpreender o adversário com transições rápidas. O Boavista também tem um comportamento diferente quando defronta os chamados grandes. Vamos tentar surpreender, sabendo que não podemos ser loucos de jogar de igual para igual, pois não podemos ser loucos e ter essa ambição frente a um Boavista", finalizou.