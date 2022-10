Hoje há sorteio da 4ª ronda

A Cidade do Futebol recebe hoje, às 16h15, o sorteio da 4ª eliminatória da Taça de Portugal. Já sem qualquer representante dos campeonatos distritais, há ainda 32 equipas em busca do sonho de marcar presença na final do Jamor: 10 da 1ª Liga, 8 da 2ª Liga, 6 da Liga 3 e 8 do Campeonato de Portugal. Refira-se que, nesta próxima fase da competição, as formações da Liga Bwin já poderão defrontar adversários de escalão inferior em casa, ao contrário do que se verificou na ronda do último fim de semana.

A 4ª eliminatória da Taça de Portugal está agendada para os dias 8, 9 e 10 de novembro e será a última janela de jogos da prova rainha antes do Campeonato do Mundo, que começa no dia 20 do mesmo mês, sendo que a 5ª ronda, correspondente aos oitavos-de-final, só vai realizar-se entre 10 e 12 de fevereiro de 2023.