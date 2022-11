Sp. Braga-Moreirense, em direto

há 33 min 20:01

Golo do Sp. Braga (1-0)

13' - GOLO DO SP. BRAGA (1-0)!! Perda de bola do Moreirense em zona proibida, com Vitinha a aparecer cara a cara com Pasinato e, com tranquilidade, a assistir Ricardo Horta, que atira para o fundo da baliza. Refira-se que este é o 100.º golo de Ricardo Horta pelo Sp. Braga em todas as competições, ao 301.º jogo oficial.