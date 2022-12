Alexandre Guedes: «Taça de Portugal está de volta ao sítio de onde nunca devia ter saído»

Depois de a Taça de Portugal conquistada pelo Aves em 2017/18 ter sido penhorada em função da insolvência da SAD dos avenses, a Câmara Municipal de Santo Tirso adquiriu o troféu em leilão por 30 mil euros e devolveu-o este domingo ao clube. Alexandre Guedes, autor dos dois golos com que os avenses bateram o Sporting há cinco épocas, fez questão de marcar presença na cerimónia, que decorreu no intervalo do jogo do Aves frente ao Rio de Moinhos."É sempre bom voltar a um clube onde fui muito feliz, reencontrar os meus companheiros e, acima de tudo, receber de novo a Taça de Portugal, que nunca devia ter saído daqui. Agora está de volta ao sítio de onde nunca devia ter saído. O que se passou aqui foi triste, isto depois de um grande trabalho da equipa técnica e de todos os jogadores. Ver algo que nos custou tanto conquistar ser-nos retirado deixou uma mágoa, mas hoje temos a Taça de volta e isso é que importa. Melhor momento da minha carreira? Sem dúvida, para mim e para os meus companheiros, ainda há pouco estávamos a falar disso. Foi um momento incrível nas nossas carreiras e vai ficar para a história", começou por explicar o avançado.O jogador, de 28 anos, deu ainda ênfase à recuperação que o Aves tem feito, isto na medida em que o clube já subiu duas divisões desde que renasceu sob a forma de Aves 1930: "Tenho acompanhado [o renascimento do clube], vê-se a força e o carinho que as pessoas têm pelo clube. Vejo os resumos na Internet e percebe-se que vem muita gente ao estádio, o que acaba por ser uma força extra para os jogadores. O clube tem conseguido subir divisões e espero que, daqui a poucos anos, esteja outra vez na 1ª Liga".