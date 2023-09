Santa Clara impõe lei do mais forte na Taça mas só com Ribeirão reduzido a 10

O Santa Clara apurou-se este domingo para a terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, ao vencer fora o Ribeirão por 3-0, num jogo em que os minhotos só 'caíram' na segunda parte quando reduzidos a 10.

Paulo Henrique fez o primeiro golo, aos 54 minutos, Serginho o segundo, aos 80, também de cabeça, e Miguel Pires fechou as contas num lance individual, aos 90+4.

Num jogo entre o 11.º classificado da série A do Campeonato de Portugal (quarto escalão do futebol português), e o terceiro da 2.ª Liga, o Santa Clara fez prevalecer a lei do mais forte, mas apesar de ter assumido desde cedo as despesas do jogo, sentiu dificuldades diante de uma organizada e aguerrida equipa da casa.

Ainda sem golos sofridos esta temporada, o Santa Clara podia ter marcado na primeira parte, mas o guarda-redes adversário esteve em destaque e, no segundo tempo, aproveitou a superioridade numérica depois da expulsão do lateral direito Tico, na sequência de uma entrada dura sobre Serginho.

Já depois de um cabeceamento de Sema Velázquez ter obrigado Heitor a uma grande defesa, Paulo Henrique, no canto subsequente, aos 54 minutos, inaugurou o marcador para o Santa Clara que podia ter dilatado a vantagem pouco depois, mas Rafael Martins atirou à barra (57).

O Ribeirão teve uma boa reação e acercou-se algumas vezes da área contrária e, numa delas, aos 69 minutos, podia ter empatado, mas Rui Coentrão chegou atrasado ao cruzamento de Willian.

Serginho 'matou' a partida com o segundo golo, aos 80 minutos, e Miguel Pires, após fuga pela direita, sentenciou o resultado final, já nos descontos, aos 90+4.

Jogo no Estádio do Passal, em Ribeirão.

Ribeirão -- Santa Clara, 0-3.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Paulo Henrique, 54 minutos.

0-2, Serginho, 80.

0-3, Miguel Pires, 90+4.

Equipas:

- Ribeirão: Heitor (Rui, 90+3), Duarte, François, Tiago Carvalho, Tico, Leiras, Nelsinho (Igor, 46), Rui Coentrão (Guga, 90+3), Salgado, Willian (Paul, 77) e Stanley (Calanca, 90+3).

(Suplentes: Rui, Guga, Eduardo, Rui Pedro, Diogo, Calanca, Tiago Torres, Paul e Igor).

Treinador: Manuel Monteiro.

- Santa Clara: Marco Diaz, Pedro Pacheco, Sema Velázquez, Paulo Henrique, Lucas Soares (MT, 72), Klismahn (Ageu, 80), Serginho, Diogo Calila, Vinicius Lopes (Gabriel Silva, 65), Andrezinho (Miguel Pires, 80) e Rafael Martins (João Lima, 72).

(Suplentes: João Bravim, Luís Rocha, Sidney, MT, Miguel Pires, Bruno Almeida, Ageu, Gabriel Silva e João Lima).

Treinador: Vasco Matos.

Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão vermelho direto para Tico (45).

Assistência: Cerca de 500 espetadores.