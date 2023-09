União de Leiria goleia e segue em frente na Taça de Portugal

A União de Leiria, da 2.ª Liga de futebol, venceu hoje, por 12-0, o Pedrógão de São Pedro, do campeonato distrital de Castelo Branco, e seguiu em frente na segunda eliminatória da Taça de Portugal. Os raianos, isentos na primeira ronda da prova, e na segunda participação na Taça de Portugal, mostraram-se passivos e incapazes de contrariar a superioridade dos leirienses, que chegaram com facilidade à vantagem no campo sintético do Estádio Municipal de Penamacor.A formação de Leiria começou cedo a criar perigo e inaugurou o marcador aos 15 minutos, na sequência de uma bola parada batida por Leandro, que Kaká cabeceou certeiro para o fundo das redes.Num jogo de sentido único, com o Leiria a conseguir chegar com muita facilidade à zona de finalização, perante um Pedrógão muito passivo e sem progredir no terreno, Jair aumentou a contagem de cabeça, aos 24 minutos.Quando estavam jogados 27 minutos, Leandro, à entrada da área, rematou em arco e a bola entrou no ângulo e, volvidos dois minutos, Ouattara serviu ao segundo poste Arsénio, que só teve de encostar para dentro da baliza.Antes do descanso, Leandro 'bisou' aos 32 minutos, de cabeça, a aproveitar novo erro defensivo da equipa do concelho de Penamacor, que não protagonizou qualquer ocasião de perigo.Os dois técnicos mexeram nas equipas, mas a formação do segundo escalão dilatou o marcador por Bryan Róchez, de cabeça, acabado de entrar em campo e, aos 56 minutos, isolado, o hondurenho fez o segundo golo da conta pessoal.Afonso passou com facilidade pela defensiva e fez o oitavo golo, o remate de Resende acertou no poste, mas aos 67 minutos, de livre, Leandro Silva atirou para o fundo das redes e Valdir fez o 10.º golo do União de Leiria.Sem conseguir esboçar uma reação, o Pedrógão assustou num contra-ataque que culminou com Afonso Matias, num cruzamento-remate, a acertar por cima da trave, mas foram os visitantes a marcar o 11.º golo, por Baixinho, e Valdir, de grande penalidade, fechou a contagem já nos descontos.Jogo no, 0-12.: 0-5.0-1, Kaká, 15.0-2, Jair, 24.0-3, Leandro, 27.0-4, Arsénio, 29.0-5, Leandro, 32.0-6. Rochez, 47.0-7, Rochez, 56.0-8, Afonso, 60.0-9, Leandro Silva, 67.0-10, Valdir, 76.0-11, Baixinho, 90.0-12, Valdir, 90+2 minutos (grande penalidade).- Pedrógão de São Pedro: Yannic, Duarte (Lourenço, 46), Sousa, Quinzinho, Jacinto, Caio (Andrezinho, 61), Walter, Paris (Ruben Nogueira, 46), Paulinho (Tomás Sousa, 46), Léo (Afonso Matias, 61) e Sandro.(Suplentes: Ronny, Lourenço, Natvalino, Afonso Matias, Ruben Nogueira, Tomás Sousa, Justinho, Andrezinho e Tomás Leitão).: André Matias.- União de Leiria: Fábio, Ouattara (Valdir, 46), Baixinho, Kaká, Empis, Afonso, Sérgio (Resende, 40), Leandro Silva, Leandro (Rochez, 46), Arsénio e Jair (Diogo Amado, 46).(Suplentes: João Oliveira, Lucho Veja, Resende, Valdir, Diogo Amado, Bryan Róchez e Joseph Amoah).: Vasco Botelho da Costa.: Flávio Duarte (AF Lisboa).: Cartão amarelo para Quinzinho (17) e Léo (45+1).: Cerca de 400 espetadores.