Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Benfica-Famalicão, 3-2: thriller até à última cena Benfica ganha vantagem na corrida ao Jamor no último lance, após um jogo eletrizante, no qual o Famalicão mostrou que já não é surpresa

Resumo do Benfica-Famalicão: golos, casos e outros lances Resumo do Benfica-Famalicão: golos, casos e outros lances