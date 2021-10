Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Condeixa-Gil Vicente, 0-5: o galo cantou cinco vezes Ricardo Soares mexeu na equipa a 20 minutos do fim e a goleada surgiu com naturalidade





• Foto: Bruno Teixeira Pires