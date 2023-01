Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Leixões-Famalicão, 1-2 (a.p.): Rota dos 'quartos' num mar adverso Famalicão venceu Leixões por 2-1, mas foi obrigado a horas extra. Cádiz esteve no melhor e no pior





• Foto: Manuel Araújo / Movephoto