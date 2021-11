Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Penafiel-Portimonense, 0-3: Aylton antecipou Boa Morte do jogo Dois golos do extremo nos dois primeiros remates da equipa e, no terceiro, Angulo acertou no ângulo





• Foto: Carlos Gonçalves