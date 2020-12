Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Rio Ave-Famalicão, 2-1: corrente do Rio demasiado forte Vila-condenses chegaram cedo à vantagem e só tiraram o pé do acelerador depois do segundo golo





• Foto: José Gageiro/Movephoto