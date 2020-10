Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Sertanense-Estoril, 0-4: Apuramento sério e com classe Mesmo com oito alterações na equipa, o Estoril cumpriu e venceu por 4-0





• Foto: Edgar Martins