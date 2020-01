Ac. Viseu confirma o Fontelo para receber FC Porto na Taça de Portugal

A receção do Académico de Viseu ao FC Porto, a 4 de fevereiro, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, vai ocorrer no Fontelo, confirmou esta sexta-feira à Lusa fonte do emblema viseense.

De acordo com a mesma fonte, a confirmação da marcação do encontro no recinto de Viseu, para as 20H45, ocorreu após uma reunião entre responsáveis do clube e um representante da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A SAD do clube beirão, da 2.ª Liga, tinha advertido para a possibilidade de o jogo não se realizar no recinto municipal, devido aos custos com a iluminação suplementar necessária para garantir a transmissão televisiva do jogo.

Na segunda-feira, durante uma reunião do executivo camarário, o presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, garantiu que o encontro iria ser disputado em Viseu, abrindo portas a um entendimento com o clube.

Académico de Viseu e FC Porto defrontam-se no dia 4, às 20H45, depois de o Benfica receber o Famalicão, às 19H15, no outro jogo da primeira mão das meias-finais.

Na segunda mão, o Famalicão recebe os encarnados, no dia 11, um dia antes de o FC Porto defrontar os viseenses, no Porto.