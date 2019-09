Académica ultrapassa Vildemoinhos apenas com nove

Um golo solitário de Arghus valeu à Académica, que acabou com nove, o triunfo por 1-0 no reduto do Lusitano Vildemoinhos, do Campeonato de Portugal, na segunda eliminatória da Taça de Portugal.Arghus marcou, aos 50 minutos, o golo da formação da 2.ª Liga, vencedora da prova na edição inaugural (1938/39) e em 2011/12, mas acabou expulso, aos 61', por acumulação de amarelos, tal como Marcos Paulo, aos 90'.A primeira parte foi de maior domínio da Académica, que não conseguiu, porém, criar grandes oportunidades de golo, frente a uma equipa que soube sempre fechar todos os caminhos para a baliza defendida por Sea. No segundo tempo, aos 50 minutos, Arghus aproveitou uma bola desviada ao primeiro poste, na sequência de um canto, e fez o golo que viria a valer o triunfo da Académica.O Vildemoinhos, após as expulsões, aproveitou para carregar sobre a área da Académica e, sobre o último dos três minutos de compensação, Hélder Rodrigues trabalhou bem na área e obrigou Mika a uma defesa difícil, que garantiu o triunfo da Académica.