Académica vence Portimonense e afasta algarvios da Taça de Portugal

A Académica, da II Liga, eliminou este sábado o Portimonense na terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, ao derrotar a formação da primeira Liga por 2-1, em Coimbra.

O coreano Hwang Mun-ki, aos 53 minutos, deu início à surpresa, o colombiano Jackson Martinez, aos 88, igualou a contenda e deixou no ar a possibilidade de prolongamento, desfeita quase de imediato, quando o camaronês Donald Djousse, apenas um minuto depois, recolocou os 'estudantes' na frente.

Depois da eliminação do Sporting, detentor do troféu, que perdeu na quinta-feira no terreno do Alverca, do Campeonato de Portugal, por 2-0, a terceira ronda já fez mais quatro vítimas no escalão principal: Vitória de Guimarães, Tondela, Desportivo das Aves e Portimonense.