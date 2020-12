Dérbi entre Benfica e Sporting à vista nas 'meias' da Taça de Portugal

17h21 - Está definido o sorteio das rondas até à final da Taça de Portugal. O percurso ainda será longo, mas já se sabe que o primeiro jogo grande na prova rainha poderá ser apenas nas 'meias', com um dérbi entre Sporting e Benfica à vista. Nas 'meias' poderá também haver um duelo entre FC Porto e Sp. Braga.





: Marítimo ou Salgueiros: Rio Ave ou Estoril: Estrela da Amadora: AD Fafe ou Belenenses SAD/Sp. EspinhoO FC Porto terá pela frente nos oitavos-de-final o vencedor do Nacional-Leixões, defrontando nos 'quartos', caso se apure, o vencedor do Gil Vicente-Ac. Viseu. Quanto ao Sp. Braga jogará com o U. Torreense nos 'oitavos', tendo depois à sua espera nos 'quartos' a equipa vencedora no Moreirense-Santa Clara.17h16 -17h14 -17h13 -17h12 - Se avançar, oterá pela frente o vencedor do. Já o, caso supere os 'oitavos' terá pela frente o vencedor do17h10 - O vencedor dodefrontará o vencedor do duelo entre17h09 - Arranca agora a definição dos quartos-de-finalAD Fafe-Belenenses SAD/Sp. EspinhoEstrela-BenficaRio Ave-EstorilSp. Braga-U. TorreenseMarítimo/Salgueiros-SportingMoreirense-Santa ClaraGil Vicente-Ac. ViseuNacional/Leixões-FC Porto17h08 -no sétimo encontro, sobrando agora oe o vencedor do. Os dragões vão jogar como visitantes.17h07 -é o sexto jogo a ser sorteado.17h06 - O vencedor do jogo dodefrontará o17h05 - Definido agora o jogoe ainda o17h04 - O segundo encontro será entre17h03 - O primeiro duelo destes 'oitavos' será entree o vencedor do17h00 - Arranca o sorteio dos oitavos-de-final da Taça de Portugal!- Realiza-se esta tarde, a partir das 17 horas, o sorteio das próximas rondas da Taça de Portugal, com a definição dos duelos desde os 'oitavos' até às meias-finais. Será um sorteio ainda com muitas vagas em aberto, já que há quatro encontros dos 16-avos-de-final ainda sem vencedor.: FC Porto, Moreirense, Rio Ave, Santa Clara, Benfica, Sporting, Sp. Braga, Académico de Viseu, Estoril, Fafe, Estrela e Torreense.: Marítimo-Salgueiros, U. Leiria-Gil Vicente, Belenenses SAD-Sp. Espinho e Nacional-Leixões