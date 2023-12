Adepta do Padernense agrediu jogador da equipa do ex-marido durante jogo da Taça de Portugal

Deliberou o Conselho de Disciplina (CD) - Secção Não Profissional punir o Padernense com um jogo à porta fechada e multa de 1.020 euros pelo ocorrido no jogo com o Serpa, relativo à 1.ª eliminatória da Taça de Portugal, disputado a 10 de setembro de 2023.Segundo o exposto, uma "adepta, que se encontrava a assistir ao jogo na bancada, atrás do banco de suplentes da equipa adversária, conhecida pela GNR como sendo ex-mulher de um jogador [Daniel Aleixo] daquele clube, colocou os pés na parte de baixo do gradeamento, debruçou-se para o interior do campo e desferiu vários golpes, com as suas mãos, na cabeça e no pescoço de um jogador da equipa adversária, que, em consequência, sofreu uma lesão na zona do pescoço, designadamente uma escoriação junto à nuca (vulgo arranhão)"."Já após o final do tempo regulamentar, na 1ª parte do prolongamento, após a expulsão de um jogador do clube arguido [Padernense], dois militares da GNR tiveram que entrar no campo, para serenar os ânimos exaltados que se tinham espoletado entre jogadores, técnicos e equipa de arbitragem", altura em que terá ocorrido o incidente anteriormente descrito, prossegue o acórdão, estipulando que "o arguido Padernense, ao ter permitido que a adepta a si afeta, no decorrer do jogo, agredisse um jogador da equipa adversária, Serpa, incumpriu o dever de zelar pela defesa da ética desportiva e pela proteção da competição", pelo que a sanção foi deliberada por unanimidade.