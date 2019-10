Agatão atira-se ao árbitro

O treinador do Praiense, Francisco Agatão, deixou duras críticas ao árbitro Miguel Nogueira no final do encontro com o Leixões, da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, que terminou com uma vitória da formação de Matosinhos por 4-2.

"O Leixões foi uma equipa séria e competente e nós fizemos tudo para jogar. Depois houve uma terceira equipa que teve um grande reflexo no resultado. Tivemos um golo mal anulado, uma expulsão, um penálti... Tudo lances que não foram bem decididos", começou por dizer o experiente treinador, de 58 anos, concretizando com uma frase ainda mais forte: "Não nos permitiram disputar a eliminatória até final!"

O Praiense, recorde-se, ainda esteve a vencer o Leixões por 1-0, mas a expulsão de Itto Cruz, já depois de a equipa da casa ter empatado, complicou ainda mais a tarefa dos açorianos. Durante o jogo, refira-se, o treinador, através de gestos, chegou mesmo a pedir a intervenção do vídeo-árbitro, rindo-se da situação pelo facto de não haver VAR nesta fase da prova.