Agostinho Bento, treinador do Felgueiras: «Fica o amargo de boca…»

Agostinho Bento viu "um equilibrado, com duas equipas que se respeitaram e procuraram marcar e vencer". "Infelizmente a equipa do Arouca na parte final acabou por ser mais eficaz", lamentou, concluindo: "Fica o amargo de boca fica porque estivemos até aos 90 minutos no jogo. A nossa equipa perdeu alguma energia na parte final, desconcentrámo-nos."