Alverca: João Bravim blinda a baliza

O guarda-redes João Bravim ainda não sofreu golos nesta edição da Taça de Portugal. O jovem, de 21 anos, saiu com a folha limpa dos embates com Sacavenense, Portomosense e Sporting, esperando manter a eficácia no próximo domingo, em Vila do Conde.

"Será um jogo difícil, temos perfeita noção disso, mas vamos tentar passar a eliminatória. Depois de afastarmos o Sporting, o detentor do troféu, os adversários já nos olham de maneira diferente", afirma o brasileiro formado no Santos, que tem brilhado em Alverca. "Tenho sido o titular na Taça e joguei na última ronda com o Armacenenses. Quero ajudar o clube a subir à 2ª Liga pois é esse o nosso projeto e o que vier a mais será bem-vindo", referiu, revelando a ambição de "chegar a grandes clubes europeus". Alex Apolinário, Jorge Bernardo e Rafa Castanheira estão em dúvida, por lesão.