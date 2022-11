André Brito: «Mostrámos que somos um clube diferenciado»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Dumiense saiu derrotado por 4-1 do jogo com o Famalicão, para a Taça de Portugal, mas tal facto não belisca o orgulho do treinador André Brito nos seus jogadores.

"Fizemos mais do que era possível, tivemos um comportamento extraordinário apesar das diferenças entre os dois clubes. Temos uma identidade muito própria e tentámos não a perder. Destaco também os adeptos, são uma das razões pelas quais mostrámos que somos um clube diferenciado. Golo? Foi um prémio pela exibição, pela participação na Taça e pelas nossas gentes. Podíamos ter vindo cá com o bloco baixo, mas não o fizemos. Foi importante deixarmos uma boa imagem", explicou o técnico, que justificou ainda o facto de ter feito quatro substituições ao intervalo com o facto de ter de gerir os jogadores, isto na medida em que muitos deles trabalharam nos dois dias anteriores.