Angrense-Nacional, 0-2: duelo insular sorriu aos madeirenses

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Nacional, da Liga SABSEG, qualificou-se este domingo para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, ao derrotar o Angrense, do Campeonato de Portugal, por 2-0.

Numa tarde em que a chuva quase não deu tréguas, no Campo Municipal de Angra do Heroísmo, nos Açores, a equipa da Madeira, que ocupa o 14.º lugar do segundo escalão, mostrou a sua superioridade.

Ainda assim, o Sport Club Angrense, que subiu esta época ao Campeonato de Portugal, e está em 13.º na série D, teve várias oportunidades para, pelo menos, reduzir a vantagem.

O jogo arrancou morno, com uma primeira parte praticamente sem lances de perigo para as duas equipas.

Aos 35 minutos, Tomás Botelho entrega a bola ao adversário e Rúben Macedo atirou para a grande área, onde, após alguma confusão e uma defesa de Gonçalo Toste, Carlos Daniel acabou por atirar a bola para o fundo da baliza do Angrense.

Na segunda parte, os treinadores fizeram algumas mudanças nos onzes e o ritmo do jogo acelerou, com vários remates de perigo para as duas equipas.

O Nacional voltou a ser mais feliz, aumentando a vantagem ao minuto 57. O cruzamento foi de Rúben Macedo, a bola bateu em João Maria e Zé Manuel marcou o segundo golo da tarde.

Jogo no Campo Municipal de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, Açores.

Angrense-Nacional, 0-2

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Carlos Daniel, 35'

0-2, Zé Manuel, 57'

Equipas:

- Angrense: Gonçalo Toste, Ivan Santos, Jaime Seidi, Pedro Aguiar, Diogo Costa (João Cardoso, 46), João Maria (Donato Sabença, 58), Tomás Botelho, Pedro Melo, Rúben Moisés (Salvador Evangelho, 88), José Dias (Miguel Soares, 58) e Vasco Goulart (Dário Simão, 46).

(Suplentes: Filipe Soares, Gonçalo Ferreira, Miguel Soares, Dário Simão, Ricardo Brasil, Donato Sabença, Salvador Evangelho e João Cardoso).

Treinador: Nuno Janeiro.

- Nacional: Rui Encarnação, Paulo Vítor (Clayton, 46), Rafael Vieira, Gustavo Silva (Luís Esteves, 75), André Sousa, Francisco Ramos, Jota, Zé Manuel (Witi,75), Carlos Daniel, Rúben Macedo (Pipe Gómez,75) e Wallisson Bahia (Bruno Gomes,62).

(Suplentes: Bruno Gomes, Luís Esteves, Witi, Daniel Guimarães, Pipe Gómez, José Graça, Clayton e Dudu Teodora).

Treinador: Hélder Fonseca.

Árbitro: Ianco Vasilica (Vila Real)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Paulo Vítor (23), João Maria (49) e Clayton (59).

Assistência: Cerca 100 espetadores