António Barbosa: «Sporting pratica o melhor futebol em Portugal»

António Barbosa fez ao final da manhã a antevisão do jogo em Alvalade e que abre a 4ª eliminatória da Taça de Portugal, esta quinta-feira."É uma boa oportunidade de mostrarmos o nosso trabalho. Temos sido felizes na Taça de Portugal e vamos procurar voltar a sê-lo. Contra o Marítimo, os nossos jogadores transcenderam-se e têm aqui mais uma oportunidade de valorizarem o Varzim e a cidade da Póvoa, horando esta camisola. Pode ser que este seja um momento de viragem na nossa época, nomeadamente para demonstrarmos o nosso crescimento dentro do nosso campeonato", registou o treinador do Varzim."Estamos a falar do campeão nacional e que na próxima semana vai jogar a Champions. Isso diz tudo. Ainda temos de perceber quem vai jogar, mas no que toca à dinâmica e geometria do jogo do Sporting isso está bem identificado. O Sporting neste momento é a equipa que pratica o melhor futebol em Portugal. Cabe-nos fazer um jogo que honre a nossa camisola", salientou ainda o jovem técnico de 39 anos, concluindo: "Sabemos que as probabilidades são muito reduzidas, mas improvável não é a mesma coisa que impossível. Poderemos ter as nossas possibilidades e acreditamos nos nossos jogadores, esperando que eles aproveitem este momento para se valorizarem. Temos de lutar, mas claro que a responsabilidade está do outro lado."