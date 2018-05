O primeiro-ministro, António Costa, deixou este domingo fortes críticas ao discurso ao longo das semanas em torno do futebol, naquilo que considera um "excesso de espaço" que se torna incendiário.





António Costa falava à RTP1 no final da Taça de Portugal, no Estádio Nacional, em que o Desportivo das Aves venceu o Sporting por 2-1, após uma semana particularmente difícil para os futebolistas leoninos.Na última terça-feira, antes do primeiro treino para a final da Taça de Portugal, a equipa de futebol foi atacada na Academia de Alcochete por um grupo de cerca de 50 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos e jogadores. A GNR deteve 23 dos atacantes."É a demonstração de que há uma separação muito clara entre o que são comportamentos criminais de algumas pessoas do que é a festa do futebol, e hoje tivemos aqui uma grande festa do futebol, apesar do que aconteceu durante a semana", disse António Costa em relação à 'festa' da Taça e em paralelismo com o ocorrido em Alcochete.

Revisão da lei da violência no desporto





António Costa falou, ainda, de se ter iniciado há um ano a avaliação da atual lei da violência no desporto, lembrando que o secretário de Estado da Juventude e Desporto já anunciou no início de abril que se está a rever a lei. "É um processo que está em curso. (...) Isso implica termos uma autoridade nacional contra violência desportiva que tenha meios administrativos para atuação, não só na fase repressiva, como preventiva", acrescentou.O governante alertou, porém, que as leis "são meras ferramentas" e o que é essencial é o comportamento das pessoas, sustentando que "há comportamentos que são absolutamente inadmissíveis". António Costa aproveitou, também, para felicitar a PSP pelo trabalho de hoje junto ao Estádio Nacional, e a GNR no "trabalho que tem vindo a fazer relativamente ao processo de investigação que tem em curso e que tem vindo a desenvolver".Na mensagem, António Costa endereçou, ainda, os parabéns à Vila das Aves, e ao autarca de Santo Tirso, antes de lembrar que a época acabou e é o momento de desejar sucesso à seleção no campeonato do Mundo, na Rússia. "Temos de aproveitar estes próximos meses para a seleção ganhar o mundial e nós fazermos o trabalho de casa que é necessário fazer. Uma próxima época com um quadro legislativo mais robusto", disse.