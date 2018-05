Continuar a ler

Fonte oficial do Governo adiantou à agência Lusa que o encontro de trabalho se realizou no Terreiro do Paço, onde se encontra instalado provisoriamente o gabinete do primeiro-ministro, enquanto decorrem obras no Palacete de São Bento.As dúvidas sobre as condições para a realização da final da Taça de Portugal surgiram na sequência de agressões a jogadores e elementos da equipa técnica do Sporting, na Academia de Alcochete, praticadas na terça-feira por um grupo de cerca de 50 alegados adeptos encapuzados.Hoje, em Sófia, à margem da Cimeira União Europeia-Balcãs, o primeiro-ministro disse que vai estar presente na final da Taça de Portugal de futebol. "Naturalmente, estarei lá com muito gosto", afirmou António Costa.O primeiro-ministro admitiu, contudo, que, caso não estejam reunidas condições de segurança para que a final aconteça no domingo, no Estádio Nacional, possa haver "uma mudança do local" do jogo ou que este possa ser realizado à porta fechada. "O meu desejo, que penso que é o desejo de todos, é que haja condições para que no Jamor se possa realizar com total normalidade a final da taça. Se forem necessárias outras medidas, há uma panóplia de várias outras medidas como a mudança de local, se isso for adequado às condições de segurança, a realização sem acesso do público, há várias possibilidades", acrescentou.