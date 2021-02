António Nobre vai dirigir Estoril-Benfica

António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria, foi o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem da FPF para o Estoril-Benfica. O encontro, que está marcado para a próxima quinta-feira, é relativo à primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Carlos Covão e Nuno Pereira vão ser os árbitros assistentes, Hugo Silva o quarto árbitro.





Na Cidade do Futebol com as funções de videoárbitro estarão André Narciso e Paulo Brás (assistente do VAR).