António Pereira chocado com lesão de Edinho: «Não merecia acabar desta maneira»

O Cova da Piedade venceu o duelo com o GRAP e apurou-se para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, mas no seio da formação de Almada o sentimento era sobretudo de tristeza. Tudo por causa da lesão de Edinho, que poderá ter ditado o final da carreira do avançado de 38 anos. Pelo menos é isso que se pode entender pelas palavras de António Pereira, que após o duelo assumiu tratar-se de uma "perda enorme" para a sua equipa.



"Não falo sobre o jogo, não tenho paciência. O Edinho é uma perda enorme para a minha equipa, como homem, como capitão, como jogador com uma carreira fabulosa. Não merecia acabar desta maneira, porque é sério, é honesto. Estou tristíssimo por as coisas terem acontecido desta maneira. Nunca me tinha acontecido isto na vida. Ao fim da minha carreira também, está-me a acontecer uma coisa destas... Não tenho palavras", começou por dizer o técnico.

"Espero que o Edinho tenha forças para recuperar. Estarei sempre ao lado dele, a ajudá-lo se precisar de mim. É triste um jogador desta craveira acabar desta forma. Se soubesse que isto ia acontecer não o tinha deixado marcar o penálti... Ele não merecia nem os colegas mereciam. Estou muito abalado. A equipa está abalada, vamos ver as repercussões que isto vai ter. Ele faz-nos muita falta", assumiu.