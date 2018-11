Apuramentos históricos e emoção a fechar: assim foi a tarde de jogos na Taça

21h21 - Fim de jogo em Braga! O Sporting local sofreu, mas conseguiu apurar-se para os 'oitavos'.

Paulinho devolve a vantagem aos minhotos aos 90 minutos. Respiram de alívio Abel Ferreira e todos os adeptos presentes na Pedreira...João Peixoto faz o empate de penálti ao minuto 75.Penálti para o Praiense por mão na bola de João Novais.Cartão amarelo para Raul Silva por falta sobre Fonseca. O jogador estava praticamente isolado e muito protestos do Praiense.Remate forte de João Novais (69') com Tiago Maia a defender para canto.Bola ao poste. Canto direto batido por João Peixoto (66'), a bola sobrevoa toda a área arsenalista e embate no ferro da baliza de Marafona. Praiense a crescer no jogo.Diogo Moniz (64') com um grande remate de fora de área, mas Marafona faz grande defesa.João Novais inaugura o marcador ao minuto 48.Arranca a segunda parte no Municipal de Braga.- Tempo de intervalo em Braga e o marcador segue num teimoso 0-0.Arranca o jogo do Sp. Braga frente ao Praiense.Santa ClaraMarítimo -ÁguedaSp. Covilhã -Penafiel -AnadiaSilvesSp. EspinhoCasa PiaU. Madeira –Vale FormosoBelenensesCova da PiedadeLusitano Vildemoinhos -Arouca 2-1Termina a partida nos Açores. O Chaves vence por 2-1 o Santa Clara e segue para os oitavos de final da Taça de Portugal.Fábio Cardoso reduz para os açorianos frente ao Chaves ao minuto 60.Começa a segunda parte nos Açores.Santa Clara-Chaves chega ao intervalo. Transmontanos vão vencendo por 2-0.André Luís faz o segundo golo dos visitantes em Ponta Delgada à meia hora de jogo.Platiny (25') inaugura o marcador para os transmontanos no terreno Santa Clara.João Silva bisa na partida e aumenta a vantagem no Estádio dos Barreiros.Começa a segunda parte no Estádio dos Barreiros. O Feirense vai vencendo o Marítimo por 2-0.Falcone fecha o marcador em Espinho aos 88'.Lúcio (Silves) marca na própria baliza e aumenta a vantagem para o Rio Ave.Carlos Vinicius faz o segundo da conta pessoal aos 89 diante do silves.Vasco Rocha faz o terceiro para os castores aos 88' frente ao Casa Pia.Luis Machado, aos 38 minutos, aumenta vantagem no terreno do Marítimo.A equipa da casa reduz por intermédio de Pires, através de um chapéu com as medidas certas para baliza sadina.Carlos Vinicius completa a mão cheia de golos do emblema de Vila do Conde diante do Silves ao minuto 77.Patrick faz o sétimo golo diante do Vale Formoso aos 79'.Rafael Lopes, assistido por Rafael Costa, aumenta vantagem frente ao Sp. Espinho aos 75'.Centro de Nuno Pinto e remate de primeira de Mendy no coração da área e levar a bola ao ângulo da baliza do Penafiel.Guedes aumenta vantagem frente ao U. Madeira ao minuto 65.David Teixeira faz o terceiro do Moreirense na Covilhã aos 92'.Gonçalo Gregório reduz frente ao Paços Ferreira através da conversão de um penálti.Cádiz emenda de peito à boca da baliza um cruzamento bem medido de Eber Bessa. Sadinos aumentam a vantagem em Penafiel.Nuno Valente (58') a corresponder a um cruzamento de Mendy ao segundo poste com um remate colocado de primeira.João Silva dá vantagem aos fogaceiros diante do Marítimo ao minuto 10.Douglas Tanque bisa na partida e aumenta a vantagem dos castores diante do Casa Pia ao minuto 54.Começa o Marítimo-Feirense.Estatísticas do Sp. Espinho-Boavista ao intervalo:Remates 3-4Faltas 11-12Cantos: 2-1Foras de jogo: 2-2Makouta (Sp. Covilhã) marca na própria baliza aos 55'.João Schmidt (45') bisa e aumenta a vantagem dos vila-condenses. Jogo chega ao intervalo.Vamos ter goleada das antigas no João Cardoso. Jorge Fernandes aumenta a vantagem diante do Vale Formoso. O jogo chega ao intervalo.Deividson faz o primeiro dos minhotos ao minuto 43' diante do U. Madeira.Xavier completa o hat trick de penálti e aumenta a vantagem beirã diante do Vale Formoso.Chiquinho faz o primeiro na Covilhã ao minuto 46.Gelson Dala faz o terceiro para o Rio Ave aos 26' diante do Silves.Emblema de Matosinhos faz o primeiro por intermédio de Erivaldo aos 26' diante do Anadia.Xavier bisa em dois minutos e prevê-se uma goleada do Tondela frente ao Vale Formoso.Xavier faz o terceiro golo da tarde aos 19'.Sp. Covilhã e Moreirense empatados a zero ao intervalo.Douglas Tanque inaugura o marcador na Mata Real aos 15 minutos de jogo diante do Casa Pia.Delgado amplia a vantagem para os beirões ao minuto 14.Hidélvis (Águeda) marcou na própria baliza aos 32'.Diego Lopes faz o segundo em Vila do Conde aos 10' frente ao Silves.Tembeng inaugura o marcador aos 8' diante do Vale Formoso.David Simão amplia a vantagem para os axadrezados aos minuto seis.Remate colocado ao ângulo de Nuno Valente diante do Penafiel aos 6'.João Schmidt faz o primeiro diante do Silves aos 6'.Rafael Costa inaugura o marcador de penálti aos 3' diante do Sp. Espinho.Penálti para o Boavista. Falta de Rui Nibra sobre Mateus.Começam a maior parte dos jogos dos 16 avos de final da Taça de Portugal. Rio Ave-Silves, Leixões-Anadia, Paços Ferreira-Casa Pia, Penafiel-V.Setúbal, Sp. Espinho-Boavista, U. Madeira-V.Guimarães e Tondela-Vale Formoso.Equipas entram em campo em Tondela. Os beirões defrontam o Vale Formoso.- Em Trás-os-Montes, Montalegre e Águeda também estão empatados a zeros aos 22 minutos.O Moreirense tem mais bola na Covilhã, mas permanece o nulo aos 23 minutos de jogo.- Arrancam os primeiros jogos! O Montalegre recebe o Águeda, enquanto o Moreirense se desloca até à Covilhã.Montalegre (CP)-Águeda (CP), 1-0(Hidélvis 32', p.b.)Sporting da Covilhã (II)-Moreirense (L), 0-3(Chiquinho 46' e Makouta 55', p.b. e David Teixeira 92')Rio Ave (L)-Silves (D), 6-0 (2.ª parte)(João Schmidt 6' e 45', Diego Lopes 10', Gelson Dala 26', Carlos Vinicius 77' e 89' e Lúcio 90'+1, p.b.)Leixões (II)-Anadia (CP), 1-0(Erivaldo 26')Paços de Ferreira (II)-Casa Pia (CP), 2-1(Douglas Tanque 15' e 58' e Vasco Rocha 88'; Gonçalo Gregório, pen.)Penafiel (II)-Vitória de Setúbal (L), 1-4(Pires 79'; Nuno Valente 6' e 58', Cádiz 64' e Mendy 70')Sp. Espinho (CP)-Boavista (L), 0-4(Rafael Costa 3' pen., David Simão 6', Rafael Lopes 75' e Falcone 88')U. Madeira (CP)-V. Guimarães (L), 0-2(Deividson 43' e Guedes 65')Tondela (L)-Vale Formoso (D), 7-0(Tembeng 8', Delgado 14', Xavier 19', 21' e 37', Jorge Fernandes 45'+1 e Patrick 79')Marítimo (L)-Feirense (L), 0-3(João Silva 10' e 62' e Luis Machado 38')Santa Clara (L)-D. Chaves (L), 1-2(Fábio Cardoso 60'; Platiny 25' e André Luís 30')Sp. Braga (L)-Praiense (CP), 0-0 (2.ª parte)Sp. Braga encerra este domingo os 16 avos de final da Taça de Portugal, ao receber o Praiense, clube que alinha no terceiro escalão.Os bracarenses, terceiros classificados da I Liga, procuram escapar à tradição de 'tomba gigantes' que caracteriza a competição, como já conseguiram fazer Benfica, Sporting e FC Porto, bem como o Desportivo das Aves, detentor do troféu.O Benfica, recordista de títulos na Taça de Portugal, com 26 troféus conquistados, impôs-se na quinta-feira ao Arouca, da 2.ª Liga, por 2-1, enquanto o FC Porto, campeão nacional e líder da Liga NOS, venceu no sábado o Belenenses, 10.º classificado do escalão principal, por 2-0.No mesmo dia, o holandês Marcel Keizer teve uma estreia vitoriosa como treinador do Sporting, que bateu por 4-1 o Lusitano Vildemoinhos, do Campeonato de Portugal, equivalente à terceira divisão, enquanto o Desportivo das Aves impôs-se no estádio do 'secundário' Cova da Piedade, por 3-0, após prolongamento.Além do confronto entre o FC Porto e o Belenenses, a ronda proporciona mais dois embates entre equipas das I Liga, marcados para hoje, entre Marítimo (13.º classificado) e Feirense (15.º) e entre Santa Clara (nono) e Desportivo de Chaves (18.º e último).Vale Formoso e Silves são os 'sobreviventes' dos distritais, que enfrentam a difícil tarefa de prosseguir à 'aventura' na Taça de Portugal nos estádios do Tondela e do Rio Ave, respetivamente, ambos do campeonato principal.Quinta-feira, 22 novembro:Sábado, 24 novembro: