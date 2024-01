«Árbitro, escuta, és um filho da p...»: cânticos dos adeptos custam 1.734 euros ao Amarante

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol multou o Amarante, que lidera a Série B do Campeonato de Portugal, em 1.754 euros devido a "comportamento incorreto do público - violação de deveres relativos à prevenção à violência" durante o jogo em casa do Gil Vicente, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal.





Segundo o comunicado do CD, os adeptos do emblema visitante gritaram, ao longo do jogo, "oh, filho da p..." na direção do guarda-redes gilista enquanto este batia pontapés de baliza e, aos 73 minutos, dirigiram-se ao juiz da partida: "Árbitro, escuta, és um filho da p...!"Já ao minuto 50, os mesmos adeptos deflagraram um flash light de cor branca.