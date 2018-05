Tiago Martins foi o árbitro nomeado para a final da Taça de Portugal que se realiza no final de uma semana "atípica" no futebol português marcada pelas agressões aos jogadores do Sporting na Academia de Alcochete."É o sonho de qualquer árbitro poder estar na fetsa maior do futebol, na final da Taça. Temos o mesmo cuidado na preparação do que temos para os outros jogos. Semana atípica? Não mudou nada para nós, tentamo-nos abstrair, não lemos a comunicação social. Foi uma semana normal", afirmou o juiz, de 37 anos, à RTP, à chegada ao Jamor.O Aves-Sporting tem início às 17H15.