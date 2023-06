Artur Correia espera vitória do Sp. Braga: «FC Porto já teve dias melhores em termos de qualidade»

O antigo lateral direito do Sp. Braga Artur Correia, titular na final de 1976/77 com o FC Porto, acredita na conquista da Taça de Portugal, com uma vitória por 2-1 sobre os dragões.

Artur Correia fez quase toda a sua carreira no Sp. Braga, nas décadas de 70 e 80 do século passado (14 épocas consecutivas), e esteve na primeira final da Taça de Portugal entre arsenalistas e dragões, em 1977, que os portistas venceram por 1-0, golo do bibota Fernando Gomes, ainda hoje muito comentada nas hostes bracarenses pelo facto de o jogo se ter realizado no Estádio das Antas, reduto dos portistas.

"Esse era um Sp. Braga muito forte. Entre as seleções A e B, o clube dava, à época, oito ou nove elementos, tantos ou mais que o FC Porto. Tínhamos uma grande equipa, não tínhamos era a organização e o poder do nosso adversário", relembra à agência Lusa o antigo atleta, hoje com 68 anos.

Titular nessa partida que fechou a época 1976/77, Artur Correia lembra "uma final muito bem disputada, até ao último minuto".

"Podíamos ter levado o jogo para prolongamento, houve uma jogada perto do fim em que o Caio Cambalhota [avançado brasileiro] isolou-se, mas atirou por cima do travessão. O golo do FC Porto saiu de um lance conflituoso entre o Manaca e o Rodolfo. O árbitro não marcou falta, como acho que devia em nosso favor, o lance seguiu e o golo surgiu. Mas, já lá vai, foi uma grande final e o FC Porto acabou por ganhar bem", recordou.

Depois dessa, as duas equipas defrontaram-se em mais duas finais da Taça de Portugal, ambas no Jamor, em 1997/98, com vitória do FC Porto (3-1) e com os agora treinadores Artur Jorge e Sérgio Conceição como titulares das respetivas equipas, e em 2015/16, com triunfo bracarense (4-2, no desempate por penáltis).

Artur Correia destacou o facto de as finais serem jogos com "características completamente diferentes, imprevisíveis", em que "não interessa quem está melhor".

"Como alguém disse, as finais não são para ser jogadas, mas para serem conquistadas", disse, deixando bem expresso o seu desejo de ver o Sp. Braga conquistar a sua quarta Taça de Portugal.

Instado a fazer um prognóstico, não hesitou.

"Acredito numa vitória por 2-1, golos de Abel Ruiz e Ricardo Horta, que normalmente aparecem nestes grandes momentos, e espero que seja ainda dentro dos 90 minutos, porque também estamos no fim da época, os jogadores estão cheios de jogar futebol e já pensam em férias", disse.

O ex-jogador deixou elogios às duas equipas, notando que a de Artur Jorge "tem estado muito bem e apresentado um bom futebol, vistoso, de bastante controlo".

"O FC Porto já teve dias melhores em termos de qualidade, de qualquer forma é sempre o FC Porto, recheado de grandíssimos atletas, de grande qualidade, alguns deles capazes de resolver um jogo em frações de segundo e, por isso, prevejo que este seja um jogo de grau de dificuldade tremenda para as duas equipas", disse.

Sobre o lateral direito espanhol Victor Gómez, apesar de algo "cético" sobre a sua contratação no início, sobram agora elogios.

"Está completamente adaptado, é um excelente lateral, sente-se cada vez mais à vontade e vai melhorar bastante ainda, a margem de progressão é tremenda. As vitórias constantes e os grandes momentos como esta final ajudam a evoluir e a crescer. Em minha opinião, é de ficar com ele, tenho estado muito atento e estou muito agradado com ele", disse.

Artur Correia frisou ainda o crescimento do Sp. Braga nos últimos anos, destacando o "grande trabalho" de António Salvador e da sua direção, mas considerou que ainda há diferenças para os três grandes, nomeadamente na capacidade económica e na base social de apoio.

O FC Porto e o Sp. Braga defrontam-se no domingo, pelas 17h15, no Estádio Nacional, em Oeiras, na final da 83.ª edição da final da Taça de Portugal.