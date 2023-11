Artur Jorge: «Ganhámos de forma clara»

Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, comentou assim a partida: "Doninámos o jogo por completo e fomos muito competentes, ganhando de forma clara, com uma atitude séria e competitiva. Mais do que os quatro golos, sempre importantes para o desempenho ofensivo, importante era a vitória, a fim de continuarmos a perseguir um objetivo chamado Taça de Portugal. Ao intervalo corrigimos algumas coisas e regressámos com a nossa identidade".