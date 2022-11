Artur Jorge: «Não foi um jogo de grande brilhantismo estivemos uns furos abaixo»

O Sporting de Braga qualificou-se esta quinta-feira para os oitavos de final da Taça de Portugal, ao vencer na receção ao Moreirense por 2-1, em encontro da quarta eliminatória. Artur Jorge, treinador dos arsenalistas, considerou o triunfo justo."Objetivo cumprido. Vencemos e passámos, numa competição onde queríamos continuar nela. Era importante ganhar, num jogo que vale pela vitória. Não foi um jogo de grande brilhantismo, estivemos uns furos abaixo, mas ficámos com o resultado", disse."Muito feliz pelo Ricardo. Prémio muito justo pelo trabalho nele, no clube e na Liga portuguesa, e esperar que possamos ter mais três jogadores, que estão na pré-convocatória, que estejam no Mundial.""Também gostava de saber o porquê, mas não foi uma grande exibição. Primeira parte em que denotámos alguma ansiedade e não tivemos tanta ligação entre sectores. No entanto, reagimos depois do intervalo, melhorámos ligeiramente na segunda parte, mas aquém daquilo que já fizemos e podemos fazer. A qualidade não foi a melhor, mas o plano estava lá. Digamos que as coisas ficam difíceis quando somos lentos, previsíveis e não fizemos as coisas da melhor forma.""Conto com todos os jogadores. Nem todos podem jogar. O Lainez tem treinado bem, entrou cedo, acrescentou valor e demonstrou aquilo que eu espero dos jogadores e sejam capazes de corresponder."