Atlético-Vizela, 0-1: Essende decide e apura vizelenses

O Vizela apurou-se hoje para a quarta eliminatória da Taça de Portugal ao vencer o Atlético, por 1-0, com golo de Samuel Essende, no Estádio da Tapadinha, em Lisboa.Um golo do atacante francês na segunda parte bastou para o Vizela seguir em frente na prova 'rainha' do futebol português.

O Vizela fez valer o estatuto de primodivisionário e criou as melhores oportunidades da primeira parte no terreno do Atlético, procurando a velocidade de Essende e Dylan para atacar a profundidade.

A formação de Pablo Villar criou a primeira chance de perigo, num desvio de calcanhar de Essende que saiu ao lado, e depois voltou a assustar a defensiva contrária, num disparo de meia distância de Pedro Ortiz para defesa de Nelson Pinhão.

O Atlético, que tem estado em grande nível na Liga 3 -- ocupa o segundo posto da Série B --, procurou responder, mas o melhor que conseguiu na primeira parte foi um cabeceamento de Balotelli ao lado, na sequência de um livre lateral.

No segundo tempo, o Vizela imprimiu mais intensidade no ataque, mas a defesa da equipa de Alcântara foi bloqueando as tentativas contrárias.

No entanto, já depois de ter enviado por duas vezes a bola à barra da baliza lisboeta, no mesmo lance, primeiro num remate de Alex Méndez e depois num golpe de cabeça de Essende, o Vizela conseguiu chegar ao golo do triunfo, aos 77 minutos, por intermédio do goleador francês Essende, num desvio de cabeça certeiro após cruzamento de Samu.

Jogo no Estádio da Tapadinha

Atlético - Vizela, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Samuel Essende, 77 minutos.

- Atlético: Nelson Pinhão, Hugo Ventosa (Tiago Rosário, 83), Daniel Almeida, João Freitas, Fábio Pala, Nego Tembeng, Tiago Morgado (David Silva, 86), João Varudo (David Dinamite, 83), Pipas (Tomás Martins, 62), Balotelli e Diogo Leitão (Paulinho, 83).

(Suplentes: Francisco Lemos, Tiago Rosário, Filipe Ferreira, Didi, David Silva, Tomás Martins, Bruno Almeida, David Dinamite e Paulinho).

Treinador: Tiago Zorro.

- Vizela: Fabijan Buntic, Tomás Silva, Bruno Wilson, Rodrigo Escoval, Matheus Pereira, Samu Silva, Pedro Ortiz (Alex Méndez, 74), Diogo Nascimento (Busnic, 74), Nuno Moreira (Anderson, 90+4), Samuel Essende e Dylan (Soro, 66).

(Suplentes: Roberto, Hugo Oliveira, Anderson, Alex Méndez, Iker Unzueta, Bustamante, Busnic, Soro e Novillo).

Treinador: Pablo Villar.

Árbitro: Bruno Vieira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Samuel Essende (32), Balotteli (82) e Samu Silva (90+3).

Assistência: Cerca de 1.600 espetadores.