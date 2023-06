Augusto Santos Silva felicita FC Porto e elogia época do Sp. Braga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, felicitou o FC Porto pela 19.ª conquista da Taça de Portugal, mas também o Sp. Braga, lembrando a "ótima época" dos minhotos.

"Parabéns ao FC Porto pela conquista da Taça de Portugal. O seu 19.º troféu da prova rainha do futebol nacional. Cumprimento também o Sporting de Braga pela sua entrega e desportivismo e pela ótima época desportiva realizada", felicitou o presidente da Assembleia da República.

O FC Porto bateu este domingo o Sp. Braga por 2-0, com um autogolo de André Horta, aos 53 minutos, e golo de Otávio, aos 81', para conquistar a Taça de Portugal, numa temporada que iniciou com a vitória na Supertaça e juntou a Taça da Liga.

Já o Sp. Braga, sai do Estádio Nacional, em Oeiras, como finalista vencido, numa época em que terminou o campeonato em 3.º lugar, atrás do campeão Benfica e do FC Porto, garantindo o acesso à 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.