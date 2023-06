Barroso antevê final da Taça de Portugal: «Sp. Braga e FC Porto são equipas equivalentes»

O antigo médio Barroso antevê uma final da Taça de Portugal repartida, mas disse à agência Lusa esperar que o 'seu' Sp. Braga vença o FC Porto, clube pelo qual ganhou títulos.

Bracarense de 'gema', Barroso jogou 11 temporadas no Sp. Braga, sem contar com os anos nos escalões de formação, e duas no FC Porto, que o emprestou ainda uma época à Académica, antes do regresso a Braga até ao fim da carreira, em 2004/05.

Nos dragões, Barroso conquistou dois campeonatos, uma Supertaça e uma Taça de Portugal, em 1997/98, ganha precisamente ao Sp. Braga, numa final que não jogou.

"O [então treinador do FC Porto] António Oliveira deixou-me de fora dos 16, vi o jogo na bancada, infelizmente não joguei. Como jogava lá nessa altura, tinha que defender a camisola do FC Porto, mas agora é diferente. Quero que o Sp. Braga, que sempre foi o meu clube do coração, vença, mas não sou ingrato e não cuspo no prato que me deu de comer", disse à Lusa, realçando que, não podendo ter sido o Sp. Braga, "gostava que o FC Porto tivesse ganho o título nacional".

O antigo médio, hoje com 52 anos, antevê um jogo difícil, mas repartido.

"Vai ser muito difícil, porque o FC Porto também quer ganhar a Taça. Acho que vai ser um jogo repartido", afirmou, reforçando o desejo, "como braguista", que o Sp. Braga conquiste a quarta Taça de Portugal da sua história.

Instado a destacar as principais figuras com as quais o Sp. Braga deve preocupar-se mais, o antigo médio preferiu eleger o coletivo dos dragões.

"Como ao longo da sua história, destaco o seu coletivo. É uma equipa muito agressiva, nunca desiste, e o Sp. Braga tem que contar com essa mentalidade, assim como o FC Porto tem que contar com a grande qualidade da equipa do Sp. Braga. As duas equipas têm grandes jogadores e quem errar menos vai tirar dividendos disso", disse.

Do lado dos minhotos, Al Musrati, que alinha na posição em que Barroso jogava, regressou na última jornada do campeonato após paragem por lesão e o antigo capitão destaca o médio líbio, "um excelente jogador", que "faz sempre falta".

Conhecido pelo seu pontapé 'canhão', Barroso considera que "as duas equipas estão num bom momento, bem em todos os aspetos", esperando, por isso, "uma boa final", na qual não há favoritos, porque "as duas equipas são muito equivalentes".

"É uma final e são 50/50 [por cento de hipóteses] para cada lado. O FC Porto é uma excelente equipa e vai ser um jogo muito difícil, mas o Sp. Braga já ganhou ao FC Porto uma final [em 2015/16] e espero que consiga mais uma vez vencer", concluiu.

O FC Porto e o Sp. Braga defrontam-se no domingo, pelas 17h15, no Estádio Nacional, em Oeiras, na final da 83.ª edição da final da Taça de Portugal.