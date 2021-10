Bebeto sabe ao que vai: «O nosso principal foco é a equipa da Camacha»

Com três épocas na Madeira ao serviço do Marítimo, Bebeto sabe bem o cenário que terá pela frente na Camacha, no jogo de amanhã. “O nosso principal foco é a equipa da Camacha. O clima será igual para os dois clubes e nós sabemos bem da qualidade do adversário”, afirmou o lateral-direito, aos meios do clube. “Eles vão estar motivados e nós também temos de estar, pois queremos avançar na Taça”, apontou. A equipa beirã viaja ao fim da tarde de hoje para a Madeira.