Beira-Mar elimina Marítimo na Taça de Portugal

O Beira-Mar, do Campeonato de Portugal, afastou este domingo o Marítimo, da I Liga, da Taça de Portugal, ao vencer 5-4 o desempate por grandes penalidades, depois de 2-2 no tempo regulamentar e prolongamento.André Nogueira, aos 16 minutos, colocou os aveirenses em vantagem, mas a equipa insular deu a volta ao marcador e parecia encaminhada para a vitória, com os golos de Daizen Maeda (69) e Zainadine (83), mas Isaac Cisse recolocou a equipa do terceiro escalão na eliminatória, ao igualar a contenda, aos 89 minutos.No desempate por penáltis, os aveirenses ainda falharam primeiro por Fábio Vieira, mas viram Edgar Costa e Marcelinho falharem para o Marítimo, 'entregando' assim a vitória na ronda ao Beira-Mar.Com o afastamento do Marítimo, o número de equipas eliminadas nesta ronda da Taça passou a sete, juntando-se a Sporting, Vitória de Guimarães, Tondela, Desportivo das Aves, Portimonense e Boavista.