Belenenses, Académica e V. Setúbal ficam isentos na 1ª eliminatória da Taça de Portugal

O sorteio da 1ª eliminatória da Taça de Portugal ocorreu esta quinta-feira na Cidade do Futebol, na Cruz Quebrada, para todos os clubes que alinham até à Liga 3.Segundo a Federação Portuguesa de Futebol, houve 34 clubes que ficaram isentos na primeira ronda dos 118 sorteados para ir a jogo a 11 de setembro. Entre eles, destacam-se os históricos Belenenses, Académica ou Vitória de Setúbal, da Liga 3, ou o Atlético, do Campeonato de Portugal.Os clubes da Liga SABSEG entrarão em prova na 2ª eliminatória. Os emblemas da Liga Bwin disputam a Taça de Portugal a partir da terceira.Real SCSC PaivenseSC AngrenseCD Olivais e MoscavideSilves FCAR São MartinhoAD Castro DaireGCD Vila CaízGS LouresOlímpico MontijoACD Recreativa de LamelasAD MachicoAcadémica CoimbraCF Os BelenensesAtlético CPCaldas SCCF Vasco da Gama VidigueiraGD O CoruchenseMoura Atlético ClubeSC CourenseGD Monte do TrigoVitória FCRecreio Desportivo ÁguedaGR Vigor MocidadeImortal DCCF Vasco da Gama Ponta DelgadaAnadia FCPevidém SCAmora FCGD Vilar PerdizesGD Fabril BarreiroGuarda Desportiva FCCD 1.º de MaioCD Rabo de PeixeJogosLank Vilaverdense x Atlético dos Arcos ADADC Rebordelo x CDC MontalegreSC Maria da Fonte x Merelinense FCDumiense CPJ x Brito SCGD Bragança x Desportivo MonçãoFutebol Clube de Vinhais x SC VianenseCCD Santa Eulália de Vizela x FC TirsenseSport Clube Freamunde x Grupo Desportivo JoaneFC Felgueiras x Mondinense FCAD Camacha x Amarante FCAD Fafe x CD Ribeira BravaVarzim SC x AC Vila MeãLeça FC x GD ResendeGondomar SC x Rebordosa ACFC Alpendorada x USC ParedesCF Canelas 2010 x SC RéguaValadares Gaia x SC SalgueirosSC Mêda x SC Beira-MarSC São João de Vêr x Mortágua FCOs Marialvas x CCDR Vila Cortez do MondegoLusitano FC Vildemoinhos x AD SanjoanenseFC Oliveira do Hospital x Lusitânia Lourosa FCSC Pombal x União TomarAC Marinhense x UD LeiriaSport Benfica CB x GD Águias do MoradalCD Alcains x Sertanense FCUnião Desportiva da Serra x ACD Pedrógão São PedroCA Pêro Pinheiro x AD PortomosenseSport Arronches e Benfica x FC MosteirenseSU Sintrense x AD FazendenseUD Santarém x CF "Os Gavionenses"FC Alverca x Rio Maior SCFLusitano de Évora x GD FontinhasSC Lusitânia x SC PraienseOriental Dragon FC x SU 1.º DezembroClube Oriental x FC MadalenaJuventude Desportiva Lajense x GD São RoqueFC Ferreiras x Clube União CulatrenseFC Serpa x FC CastrenseJuventude SC x LGC MoncarapachenseAtlético SC x SC OlhanenseCF Esperança Lagos x UF Comércio Indústria