Sp. Espinho tenta adiar jogo com Belenenses SAD

O duelo entre Sp. Espinho e Belenenses SAD, a contar para 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, corre risco de ser adiado. A partida está agendada para 11 de dezembro, às 18 horas, mas um surto de Covid-19 está a afetar a equipa de Espinho, que até já cancelou os treinos por ter identificado seis infetados no plantel principal.





"Não teremos condições para disputar o jogo da Taça com o Belenenses SAD no próximo dia 11 de dezembro. Trata-se de seis jogadores influentes na manobra da equipa, e devido ao período de confinamento obrigatório será impossivel reunirmos condições para disputar o jogo. Esperemos que o adversário também compreenda esta contrariedade", afirmou Pedro Ferreira, técnico dos espinhenses.Desta forma, o encontro pode acabar mesmo por ser empurrado para nova data a definir, como aconteceu com outros duelos da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, por exemplo. A intervenção do delegado regional de saúde será determinante nesse sentido.