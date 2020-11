Belenenses SAD supera Real e segue em frente na Taça de Portugal

O Belenenses SAD derrotou esta segunda-feira o Real Sport Clube, em Massamá, por 2-0, na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, num jogo quase sempre de sentido único que até podia ter tido mais golos.





A formação azul - que alinhou com três centrais - entrou a todo o gás. Abriu o marcador aos 14 minutos, depois de uma jogada de Sousa pela esquerda, com Tiago Esgaio a dar a melhor sequência ao cruzamento.Depois do golo, a formação da Liga NOS não tirou o pé do acelerador e continuou a pressionar. A melhor oportunidade do Real na primeira foi um remate de longe de Bruno Ramires, que saiu ao lado da baliza do Beleneneses SAD.Na segunda parte Miguel Cardoso fez o segundo dos visitantes (49') - não celebrou, pois já vestiu a camisola do Real - e apenas dois minutos depois Cassierra podia ter feito o terceiro, não fosse a bola ter acertado no poste.O jogo continuou com o Belenenses SAD a dominar, até que aos 65' surgiu a melhor oportunidade do jogo para o Real: um remate de João Lameiras de fora da área, mas que passou por cima do travessão.O Real melhorou, sobretudo nos últimos 10 minutos, fez de tudo para pelo menos marcar o golo de honra, mas não conseguiu ultrapassar a muralha defensiva da equipa de Petit.Ao intervalo: 0-1.0-1, Tiago Esgaio, 13 minutos.0-2, Miguel Cardoso, 49.Catalin Moraru, Marcos Barbeiro, Romário, Daniel Almeida, Vítor Sanches, Ibraim Cassamá (André Salvador, 85), Carlos David (Rodrigo Martins, 70), João Gabriel (João Lameira, 57), Rui Batalha (Tkalcik, 85), Mateus Fonseca (Ballack, 57) e Diogo David.(Suplentes: Diogo Miranda, Sandro Silva, Ballack, Tkalcik, Rodrigo Martins, André Salvador e João Lameira).Treinador: Tiago Silva.André Moreira, Tiago Esgaio (Calila, 83), Cafu, Henrique Buss, Tomás Ribeiro, Ruben Lima, Bruno Ramires (Cassierra, 29), Cauê, Silvestre Varela (Richard Rodrigues, 46), Afonso Sousa (Sithole, 83) e Miguel Cardoso (Jordan Van der Gaag, 75).(Suplentes: Kritciuk, Calila, Cassierra, Danny Henriques, Sithole, Jordan Van der Gaag e Richard Rodrigues).Treinador: Petit.Nuno Almeida (Algarve).Nada a assinalar.Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.