Belenenses SAD vence Sp. Espinho no prolongamento e segue para os 'oitavos'

O Belenenses SAD necessitou de prolongamento para derrotar o Sporting de Espinho, do Campeonato de Portugal, por 3-0, na quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, após um nulo no tempo regulamentar.Os golos de Francisco Teixeira, aos 99 minutos, Edi Semedo, aos 118, e Cassierra, aos 120, garantiram a presença da equipa lisboeta nos oitavos de final da prova rainha, fase na qual defrontarão outra equipa do terceiro escalão, o Fafe.





O Belenenses SAD instalou-se no meio-campo adversário, mas com pouca criatividade para ludibriar a organização espinhense, que teve no guarda-redes angolano Kadú uma peça segura na baliza, ao travar os remates de Bruno Ramires, aos quatro minutos, de Diogo Calila, aos 12, e de Richard Rodrigues, aos 16.Para se aproximar da baliza de Guilherme Oliveira, a formação nortenha apostou nas transições rápidas e em conquistar bolas paradas, mas o habitual terceiro guarda-redes do Belenenses SAD nunca foi posto à prova durante o primeiro tempo.Petit colocou Sithole e Francisco Teixeira no reatamento, nos lugares de Bruno Ramires e Richard Rodrigues, mas a falta de ideias prosseguiu, sendo preciso esperar até aos 74 minutos para o Belenenses SAD atacar com algum perigo, através de um passe picado do capitão Rúben Lima para Francisco Teixeira, que, de primeira, atirou por cima da baliza de Kadú.O Sporting de Espinho respondeu aos 79, com um tiro de Miguel Pereira à figura de Guilherme Oliveira e, com alguma surpresa, esteve mais perto do golo nos minutos finais, quando, aos 87, de bola parada, uma bola caiu na pequena área, sem levar o desvio adequado.O primeiro golo chegou já no prolongamento, aos 99 minutos, através de um remate à entrada da área de Francisco Teixeira, já depois de um cabeceamento ao lado de Cauê, que entrou no início do prolongamento, obrigando o Sporting de Espinho a arriscar mais e, numa tentativa de Manuel Lopes, Guilherme Oliveira segurou.A expulsão por protestos de Miguel Pereira, aos 117, acabou por deitar por terra as aspirações espinhenses, com o Belenenses SAD a aproveitar para sentenciar o triunfo, primeiro por Edi Semedo, aos 118, completamente solto na área, e depois por Cassierra, aos 120, num contra-ataque rápido finalizado com o colombiano a contornar Kadú e a atirar para a baliza.: 0-0.: 1-0.: 3-0.1-0, Francisco Teixeira, 99 minutos.2-0, Edi Semedo, 118.3-0, Cassierra, 120.: Guilherme Oliveira, Diogo Calila, Danny Henriques, Tomás Ribeiro, Rúben Lima, Bruno Ramires (Sithole, 46), Afonso Taira (Edi Semedo, 74), Miguel Cardoso (Silvestre Varela, 83), Richard Rodrigues (Francisco Teixeira, 46), Afonso Sousa (Cauê, 91) e Cassierra.: Álvaro Ramalho, Henrique, Cauê, Sithole, Francisco Teixeira, Silvestre Varela e Edi Semedo).: Petit.: Kadú, Mica Conceição, Manuel Lopes, Jota (João Pinto, 97), Gonçalo Cardoso, João Ricardo, Daniel (Ivo Lucas, 102), Duarte Duarte (Miguel Ângelo, 70), Diogo Valente (Carlitos, 85), Miguel Pereira e Betinho (Eduardo Baldé, 85).: Bruno Silva, José Santos, João Pinto, Miguel Ângelo, Eduardo Baldé, Carlitos e Ivo Lucas).: João Ferreira.: Gustavo Correia (AF Porto).: Cartão amarelo para Diogo Valente (65), Daniel (75), Danny Henriques (90), Jota (94) e Francisco Teixeira (105+2). Cartão vermelho direto para Miguel Pereira (117).Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.